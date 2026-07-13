Hervé Renard prochain sélectionneur du Sénégal ?

L’ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, figure parmi les principaux candidats pour prendre les commandes de la sélection sénégalaise, selon plusieurs médias.

Le technicien français serait en effet dans le viseur de la Fédération sénégalaise, en quête d’un successeur à Pape Thiaw, récemment démis de ses fonctions.

Fort d’une solide expérience sur le continent africain, Hervé Renard présente un palmarès remarquable. Il a remporté la Coupe d’Afrique des nations avec la Zambie en 2012 puis avec la Côte d’Ivoire en 2015. Il a également dirigé les sélections du Maroc, de l’Arabie saoudite et de la Tunisie en Coupe du monde.

Si aucune décision officielle n’a encore été annoncée concernant le futur sélectionneur des Lions de la Teranga. le nom d’Hervé Renard revient avec insistance parmi les profils étudiés par les dirigeants sénégalais, désireux de relancer leur équipe nationale après un Mondial décevant.

H.M.