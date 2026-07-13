Finale de la CAN 2025: la FRMF réagit aux rumeurs sur la décision du TAS

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Des pages étrangères ont relayé, ces dernières heures, des informations annonçant une prétendue décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations opposant le Maroc au Sénégal.

Contactée par Le Site info, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a formellement démenti ces rumeurs, assurant n’avoir reçu aucune décision officielle du TAS.

La FRMF a également indiqué que plusieurs médias sénégalais avaient eux aussi démenti cette information, précisant que les allégations diffusées sur les réseaux sociaux, à ce sujet, sont totalement infondées. Et d’ajouter que toute communication officielle concernant ce dossier sera rendue publique dès qu’un éventuel verdict lui sera notifié.

Selon la Fédération, ces fausses informations s’inscrivent dans une campagne de désinformation menée par certaines pages étrangères, visant à semer la confusion et à porter atteinte au football marocain et à l’image de la sélection nationale.

H.M.