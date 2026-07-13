Sénégal: Pape Thiaw prend la porte après l’élimination au Mondial

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, dans la nuit du samedi à dimanche, avoir déclenché une procédure de licenciement du sélectionneur de l’équipe nationale de football, Pape Bouna Thiaw, ainsi que tous les membres de son staff technique, après une élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

“La Fédération sénégalaise de football informe l’opinion publique qu’à l’issue de la réunion du Comité exécutif, il a été décidé d’engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national Monsieur Pape Thiaw, ainsi que de l’ensemble de son staff technique”, indique la FSF dans un communiqué.

A la suite d’une réunion de son Comité exécutif, la FSF, après “une évaluation approfondie” des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale, a estimé nécessaire ”d’engager une procédure dans l’intérêt du football sénégalais”.

Le limogeage Pape Bouna Thiaw, en poste depuis fin 2024, intervient à la suite de l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Sénégalais se sont inclinés à deux reprises en phase de groupes, contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), avant une victoire (5-0) face à l’Irak. Ils ont ensuite été éliminés par la Belgique en 16e de finale, battus 3-2 après prolongation, après avoir mené 2-0 jusqu’à la 86e minute.

S.L.