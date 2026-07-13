Maroc : pourquoi la figue de Barbarie est-elle devenue si chère ?

La flambée des prix de la figue de Barbarie suscite la colère des consommateurs marocains. Selon les marchés, les tarifs oscillent entre trois et six dirhams.

Interrogés par Le Site info, plusieurs vendeurs expliquent cette flambée par la baisse de la production, estimant que cette situation pèse sur le pouvoir d’achat des ménages. Ils rappellent que la figue de Barbarie se vendait auparavant à moins de 2 dirhams l’unité.

Les professionnels précisent également que les prix sont encore plus élevés dans certains commerces, où le coût peut atteindre 12 dirhams l’unité.

Face à cette hausse, plusieurs vendeurs estiment que la figue de Barbarie, longtemps considérée comme un fruit populaire et accessible, est en train de perdre cette réputation en raison de son coût devenu élevé pour de nombreux consommateurs.

K.Z