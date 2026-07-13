Mondial 2026: Infantino rend hommage aux Lions de l’Atlas

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Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à rendre hommage au Maroc après son parcours en Coupe du monde 2026.

Sur son compte Instagram, le patron du football mondial a adressé un message de félicitations aux Lions de l’Atlas, derniers représentants du continent africain dans la compétition.

Dans sa publication, le dirigeant de la FIFA a salué les performances de la sélection marocaine, qui a une nouvelle fois marqué l’histoire du football africain en atteignant les quarts de finale du Mondial.

« Votre parcours a été rempli de moments magnifiques et vous avez apporté tant de joie à votre pays passionné de football. Les dix buts marqués lors de ce tournoi, votre meilleur total sur une seule édition, vous ont permis de devenir la première nation africaine à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA à deux reprises », a écrit Gianni Infantino.

Le président de l’instance mondiale a également souligné le rôle grandissant du Maroc sur la scène internationale, en concluant son message par un clin d’œil à la prochaine Coupe du monde organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

« Comme toujours, ce fut un plaisir de vous accueillir et nous avons hâte de retrouver votre chaleureuse hospitalité en 2030 », a-t-il ajouté.

Éliminés en quarts de finale après un parcours remarqué, les Lions de l’Atlas quittent le Mondial 2026 avec plusieurs records à leur actif. Seule nation africaine encore en lice lors de la phase à élimination directe, le Maroc est devenu la première sélection du continent à atteindre les quarts de finale de deux Coupes du monde consécutives, confirmant ainsi son installation parmi les grandes nations du football mondial.

D.Y