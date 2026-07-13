Yassine Bounou encensé par l’Egyptien Mostafa Shobeir

Les éloges continuent de pleuvoir sur Yassine Bounou. Auteur d’une Coupe du monde de très haut niveau avec les Lions de l’Atlas, le gardien marocain a reçu un vibrant hommage de Mostafa Shobeir, portier d’Al Ahly et de la sélection égyptienne.

Invité sur le plateau de l’animateur égyptien Amr Adib, le gardien de 25 ans n’a pas caché son admiration pour le gardien marocain, saluant à la fois ses qualités humaines et son niveau exceptionnel.

« Yassine Bounou est un homme intègre et respectueux. Il m’a envoyé un message après notre match contre l’Argentine », a révélé Mostafa Shobeir, mettant en avant le geste de soutien de l’international marocain.

Le gardien égyptien a également confié avoir sollicité les conseils de Bono afin de mieux comprendre sa technique si particulière lors des séances de tirs au but.

« Je l’ai aussi contacté pour lui demander comment il parvient à arrêter les penalties en restant debout. À mes yeux, Yassine Bounou est le meilleur gardien de l’histoire du monde arabe », a-t-il déclaré.

Réputé pour son sang-froid et sa capacité à déstabiliser les tireurs, Yassine Bounou s’est bâti une solide réputation dans cet exercice, multipliant les arrêts décisifs aussi bien avec la sélection marocaine qu’en club. Une spécialité qui lui vaut aujourd’hui l’admiration de nombreux gardiens à travers le monde arabe, dont Mostafa Shobeir, qui n’a pas hésité à le désigner comme une véritable référence à son poste.

D.Y

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