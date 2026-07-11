Azzedine Ounahi vers l’Ajax Amsterdam ?

Le départ de l’international marocain Azzedine Ounahi de Gérone semble n’être plus qu’une question de temps, après la relégation du club catalan en deuxième division espagnole.

Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, l’Ajax Amsterdam est actuellement en négociations avancées pour recruter Ounahi lors de ce mercato estival.

Toujours selon la même source, la direction de l’Ajax et son entraîneur souhaitent finaliser rapidement l’opération afin de s’attacher les services de l’un des meilleurs joueurs de la sélection marocaine, convaincus par ses qualités et estimant que le transfert est réalisable.

Sous contrat jusqu’en 2030, Azzedine Ounahi dispose d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros, un montant considéré comme abordable pour les grands clubs intéressés par le milieu marocain.

H.M