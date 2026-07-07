Maroc-France : le staff médical reste discret sur l’état d’Ismael Saibari

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Les supporters marocains attendent avec impatience les prochaines nouvelles en provenance de Boston concernant l’état de santé d’Ismaël Saibari et ses chances de participer au prochain match face à la France.

Selon une source proche contactée par Le Site info, le staff médical de la sélection nationale reste discret sur les détails de l’état de santé du joueur. Ismaël Saibari a passé, lundi, des examens médicaux approfondis et bénéficie depuis d’un programme spécifique adapté à sa situation.

La même source précise que le staff médical des Lions de l’Atlas préfère prendre son temps afin d’évaluer avec précision tous les aspects de la blessure. La présence ou l’absence de Saibari face à la France devrait être confirmée par Mohamed Ouahbi lors de la conférence de presse consacrée à cette rencontre.

Ismaël Saibari reste l’un des joueurs les plus importants de la sélection nationale et l’un des éléments les plus en vue depuis le début de cette Coupe du monde.

H.M.