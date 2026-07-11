Mondial 2026 : la belle récompense financière des Lions de l’Atlas

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Le Maroc quittera la Coupe du monde 2026 avec une importante récompense financière, malgré son élimination en quarts de finale face à la France (2-0).

Les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à décrocher une place dans le dernier carré, mais leur parcours jusqu’aux quarts de finale permettra à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) de percevoir une prime conséquente de la part de la FIFA.

Au total, la FRMF devrait recevoir 31,5 millions de dollars, répartis comme suit :

19 millions de dollars pour la qualification en quarts de finale ;

10 millions de dollars au titre de la participation à la Coupe du monde 2026 ;

2,5 millions de dollars destinés à la préparation de la sélection avant le tournoi.

Cette enveloppe est supérieure aux 25 millions de dollars perçus après la quatrième place historique du Maroc lors du Mondial 2022 au Qatar.

En y ajoutant les 10 millions de dollars remportés après le sacre des Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des nations, les revenus générés par la sélection nationale dépassent désormais 41 millions de dollars. Ces fonds devraient être réinvestis dans le développement du football marocain et dans la poursuite des projets de formation et d’infrastructures mis en place par la FRMF.

H.M.