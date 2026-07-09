Maroc-France : Yassine Bounou stoppe un penalty de Mbappé

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Yassine Bounou a une nouvelle fois répondu présent dans un moment crucial. Le gardien des Lions de l’Atlas a repoussé, à la 24e minute de jeu, un penalty tiré par Kylian Mbappé lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et la France.

Face à l’attaquant français, Bounou a parfaitement lu la trajectoire du ballon pour empêcher les Bleus de prendre l’avantage. Un arrêt décisif qui a fait exploser de joie les supporters marocains présents dans les tribunes.

Habitué des grands rendez-vous, Yassine Bounou confirme une nouvelle fois son importance dans le dispositif de Mohamed Ouahbi. Face à l’un des meilleurs attaquants au monde, le portier marocain a remporté un duel de très haut niveau et maintenu les Lions de l’Atlas dans la rencontre.

H.M.