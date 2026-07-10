Maignan rend hommage à Bounou : « C’est un top gardien, grand respect à lui »

Si la France a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face au Maroc (2-0), l’un des grands artisans de la soirée côté marocain se nommait Yassine Bounou. Malgré l’élimination des Lions de l’Atlas, le gardien marocain a livré une prestation de très haut niveau, saluée après la rencontre par son homologue français, Mike Maignan.

Tout au long de la rencontre, le dernier rempart marocain a multiplié les interventions décisives pour maintenir son équipe dans le match. Il s’est notamment illustré en repoussant un penalty de Kylian Mbappé à la 25e minute, avant de réaliser plusieurs arrêts face aux attaquants français. Une performance qui a largement contribué à limiter l’ampleur du score.

Présent en zone mixte après le coup de sifflet final, Mike Maignan a tenu à saluer la prestation de Yassine Bounou. Au micro de Hoppen Media, le gardien de l’équipe de France n’a pas tari d’éloges à l’égard du dernier rempart des Lions de l’Atlas.

« Sa performance ce soir ? Franchement, je ne suis absolument pas surpris par son niveau. C’est un top gardien, il a toujours répondu présent dans tout ce qu’il a fait. Avant le match, on savait que ce ne serait pas facile face à lui et il l’a encore montré », a déclaré le portier des Bleus.

Le gardien français a conclu son hommage avec beaucoup de respect envers son adversaire du soir : « Big respect à lui. On s’est salués après le match, mais franchement, grand respect à lui pour son match. »

Au-delà de sa prestation, Yassine Bounou a également marqué un peu plus l’histoire de la Coupe du monde. En stoppant le penalty de Kylian Mbappé, le gardien marocain est devenu le premier portier à arrêter quatre penalties lors de différentes éditions de la Coupe du monde, confirmant son statut de spécialiste de l’exercice.

Éliminé aux portes du dernier carré, le Maroc quitte néanmoins le Mondial 2026 avec les honneurs. Et si les Bleus poursuivent leur aventure, Yassine Bounou repart, lui, avec la reconnaissance de ses adversaires et une nouvelle performance de référence qui renforce un peu plus sa place parmi les meilleurs gardiens de la planète.

D.Y