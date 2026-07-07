Pour El Hadary, Bounou est le plus grand gardien « de l’histoire du monde arabe »

Invité de l’émission Hagmat Mortada sur Sky News Arabia, la légende du football égyptien Essam El Hadary a rendu un vibrant hommage au portier marocain Yassine Bounou, qu’il considère désormais comme « le plus grand gardien de l’histoire du monde arabe ».

Référence incontestée à son poste avec quatre titres en Coupe d’Afrique des nations et une carrière exceptionnelle, Essam El Hadary s’était longtemps présenté comme le meilleur gardien du monde arabe. Mais les performances de Yassine Bounou lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 l’ont conduit à revoir son jugement.

« J’ai toujours dit que j’étais le meilleur gardien du monde arabe. Mais aujourd’hui, je le dis sans hésiter : Yassine Bounou est le plus grand gardien de l’histoire du monde arabe », a déclaré l’ancien capitaine des Pharaons.

Pour illustrer la portée de ses propos, El Hadary s’est levé en plein direct pour retirer sa casquette, un geste symbolique de respect qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Cet hommage intervient alors que le gardien d’Al-Hilal SFC réalise une nouvelle Coupe du monde de haut niveau avec les Lions de l’Atlas. Déjà décisif lors de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas puis auteur d’une prestation solide contre le Canada, Bounou a largement contribué à la qualification du Maroc pour les quarts de finale.

Pour Essam El Hadary, l’impact du gardien marocain dépasse largement son rôle habituel. « On dit souvent qu’un grand gardien représente la moitié d’une équipe. Pour moi, Bounou représente 85 % de la sélection marocaine actuelle », a-t-il affirmé.

L’ancien international égyptien a également révélé entretenir une relation privilégiée avec Yassine Bounou. Selon lui, les deux hommes échangent régulièrement, au moins une fois par semaine, sur les exigences du poste de gardien, la préparation mentale et la gestion des séances de tirs au but.

Par ces déclarations, Essam El Hadary adresse l’un des plus beaux hommages qu’un gardien africain puisse recevoir, consacrant Yassine Bounou comme une référence majeure du football arabe.

D.Y