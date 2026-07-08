France-Maroc : Upamecano se méfie des Lions de l’Atlas avant le quart de finale

À la veille du quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc, le défenseur de l’équipe de France, Dayot Upamecano, a affiché son respect pour les Lions de l’Atlas, qu’il considère comme une sélection en pleine progression.

En conférence de presse, l’international français a salué les qualités de l’équipe marocaine, actuellement sixième au classement mondial de la FIFA. « C’est une équipe très forte. Elle a énormément progressé depuis 2022 », a-t-il déclaré.

Le joueur des Bleus a notamment mis en avant le style de jeu des hommes de Mohammed Ouhabi, soulignant leur capacité à conserver le ballon et à faire la différence dans les face-à-face. « Le Maroc est une équipe qui aime avoir la possession et qui excelle dans les duels individuels. Elle a également inscrit beaucoup de buts », a-t-il expliqué.

Conscient de l’ampleur du défi, Upamecano estime que la France devra livrer une prestation irréprochable pour espérer décrocher son billet pour les demi-finales. « Nous devrons être au maximum de notre concentration, aussi bien défensivement qu’offensivement. Nous respectons énormément cette équipe, mais notre objectif est de gagner ce match pour poursuivre notre aventure dans cette Coupe du monde », a-t-il conclu.

D.Y