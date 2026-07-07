Des internationaux français encensent les Lions de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

Des internationaux français ont salué, mardi, les progrès remarquables de la sélection marocaine, estimant que les Lions de l’Atlas figurent désormais parmi les meilleures équipes du monde, à la veille de leur confrontation dans le cadre du quart de finale de la Coupe du Monde 2026.

L’attaquant français Jean-Philippe Mateta a souligné que la sélection marocaine « fait partie des meilleures équipes au monde », rappelant qu’elle occupe actuellement la sixième place au classement mondial actualisé de la FIFA.

« Les Lions de l’Atlas sont classés 6e au monde. Ce qu’ils montrent actuellement est très fort », a-t-il déclaré à la MAP en conférence de presse.

Évoquant Chadi Riad, son coéquipier à Crystal Palace, il a indiqué qu’il s’agit d’« un très bon joueur » et d’« un très bon ami », ajoutant que « sur le terrain, que le meilleur gagne ».

De son côté, le défenseur Dayot Upamecano a qualifié le Maroc de « très belle équipe », mettant en avant les progrès réalisés depuis la Coupe du monde 2022.

« Ils sont 6es au classement mondial. Ils ont beaucoup progressé depuis 2022. C’est une équipe qui aime avoir le ballon et qui apprécie les situations de un contre un », a relevé le futur coéquipier de Saibari au Bayern Munich.

Upamecano a également insisté sur l’efficacité offensive des Lions de l’Atlas. « Ils ont marqué beaucoup de buts. Il faudra être attentifs, aussi bien défensivement qu’offensivement », a-t-il averti.

Le gardien Robin Risser a, pour sa part, estimé que le Maroc est « une équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années », la qualifiant d’« équipe complète, capable de jouer avec le ballon ».

Revenant sur la victoire marocaine face au Canada, il a souligné que les Lions de l’Atlas « ont su faire preuve de résilience défensive durant la première période avant de marquer lors de leurs temps forts ».

« C’est un match vraiment difficile que nous allons essayer d’aborder de la meilleure des manières », a-t-il conclu.

Le Maroc et la France s’affronteront, le 9 juillet au Stade de Boston, pour une place dans le dernier carré.

S.L.