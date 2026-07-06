Dumfries au Real Madrid: les détails du transfert

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur international néerlandais Denzel Dumfries s’est engagé pour quatre saisons avec le Real Madrid, a annoncé lundi le club madrilène.

« Le Real Madrid C.F. et l’Inter Milan sont parvenus à un accord pour le transfert de Denzel Dumfries, qui sera lié au club pour les quatre prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030 », indique le club merengue dans un communiqué.

Âgé de 30 ans, Dumfries rejoint la formation madrilène après quatre saisons passées sous les couleurs de l’Inter Milan, avec lequel il a remporté deux titres de champion d’Italie (2024 et 2026) et disputé deux finales de la Ligue des champions, en 2023 et 2025.

Arrivé à l’Inter en 2021 en provenance du PSV Eindhoven, le latéral droit offensif s’est imposé comme l’un des cadres de la formation milanaise grâce à ses qualités athlétiques, sa capacité de projection et son apport offensif.

L’international néerlandais, éliminé avec sa sélection en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, découvrira la Liga sous les couleurs du Real Madrid.

Il s’agit d’une nouvelle recrue estivale du club madrilène, qui poursuit le renforcement de son effectif après les arrivées de Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, dans le cadre de son opération de renouvellement en vue de la prochaine saison.

S.L