L’arbitre du match Maroc-Canada est connu

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’arbitre anglais Michael Oliver a été désigné pour officier la rencontre opposant le Canada au Maroc, prévue samedi au Houston Stadium, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Michael Oliver sera assisté de ses compatriotes Stuart Burt et James Mainwaring, respectivement premier et deuxième arbitres assistants.

Le Néerlandais Danny Makkelie assurera les fonctions de quatrième arbitre, tandis que son compatriote Hessel Steegstra occupera le poste d’arbitre assistant de réserve.

S.L.