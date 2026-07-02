Sami Trabelsi dévoile enfin pourquoi il n’a pas signé au WAC

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L’entraîneur tunisien Sami Trabelsi est revenu sur les raisons de l’échec de son arrivée au Wydad de Casablanca, alors qu’il était tout proche de s’engager avec le club casablancais.

Invité sur le plateau de beIN Sports pour commenter les matchs de la Coupe du monde 2026, Trabelsi a expliqué : « J’aurais aimé que les choses soient plus claires. Je devais rejoindre le Wydad pour prendre en main l’équipe et préparer la nouvelle saison, mais j’ai été surpris d’apprendre que le président avait présenté sa démission. »

Il a ajouté : « Les adhérents du Wydad ont demandé au président de ne nommer aucun nouvel entraîneur. À partir de ce moment-là, il n’y avait plus de transfert possible. Le Wydad reste un très grand club, même si ses résultats ne sont pas bons actuellement. »

Pour rappel, Sami Trabelsi était tout proche de devenir le nouvel entraîneur du Wydad, avant que l’intervention du Parlement du club ne mette fin aux négociations.

H.M.