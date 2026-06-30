Quand Badou Zaki prédisait déjà le destin de Yassine Bounou

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Rachid Taoussi a révélé une anecdote sur Yassine Bounou, gardien d’Al-Hilal et des Lions de l’Atlas, bien avant son ascension au plus haut niveau.

Bounou s’est une nouvelle fois illustré en guidant le Maroc vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, grâce à une victoire aux tirs au but face aux Pays-Bas (3-2), après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Invité de l’émission « Nadina » sur MBC 1, Rachid Taoussi a déclaré : « J’ai suivi les débuts de Bounou en Botola. J’étais avec mon ami Saïd Badou, frère de Badou Zaki et aujourd’hui entraîneur des gardiens de la sélection d’Oman aux côtés de Tarik Sektioui».

Il a poursuivi : « Badou Zaki m’avait confié que Bounou serait son successeur. Il me l’avait dit alors que Yassine évoluait encore au Wydad, avant son départ vers l’Atlético Madrid et la Liga».

Pour rappel, Yassine Bounou a été promu en équipe première du Wydad en 2010 avant de rejoindre, deux ans plus tard, l’équipe réserve de l’Atlético Madrid. Il a ensuite porté les couleurs du Real Saragosse, de Gérone, du Séville FC et évolue désormais à Al-Hilal.

H.M.