Mondial 2026: le Brésil affronte l’Egypte en amical avant le choc face au Maroc

Le Brésil affrontera l’Égypte en match amical le 6 juin à Cleveland, aux États-Unis, une semaine avant son entrée en lice en Coupe du monde face au Maroc, a annoncé jeudi la Confédération brésilienne de football (CBF).

La rencontre se disputera au Huntington Bank Field, stade de 67.000 places et enceinte des Cleveland Browns (NFL), et constituera le dernier test de la Seleção avant le Mondial coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Dirigée par l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, la sélection brésilienne débutera la Coupe du monde le 13 juin face au Maroc, dans un groupe C également composé de l’Écosse et d’Haïti.

Le Brésil et l’Égypte se sont affrontés à six reprises par le passé, avec autant de victoires brésiliennes. Leur dernière confrontation remonte à 2011.

Avant ce rendez-vous contre les Pharaons, la Seleçao disputera d’autres matches de préparation en mars, face à la France et à la Croatie, également sur le sol américain.

