Hakim Ziyech s’envole seul aux Pays-Bas : le WAC réagit à la polémique

Le dernier geste de Hakim Ziyech a suscité le débat parmi les supporters du Wydad de Casablanca.

Après le match contre Nairobi United au Kenya, le joueur s’est envolé vers les Pays-Bas à bord d’un avion privé, tandis que le reste de l’équipe est rentré au Maroc, alimentant ainsi de nombreuses rumeurs.

Interrogée par Le Site info, une source officielle du WAC a confirmé que Ziyech avait obtenu l’autorisation de la direction du club pour ce déplacement. « Il participera aux prochaines séances d’entraînement afin de préparer le match contre Azam FC, prévu dimanche prochain, pour la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF », a précisé la source.

H.M.