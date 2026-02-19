Amicaux des Lions de l’Atlas: Walid Regragui prêt à bousculer sa liste

La sélection marocaine disputera, au mois de mars prochain, deux matchs amicaux face à l’Équateur et le Paraguay, en marge des préparatifs pour les Lions de l’Atlas.

Selon une source de Le Site info, plusieurs changements sont attendus lors du prochain rassemblement de la sélection nationale, précisant que Walid Regragui aurait entamé des discussions avec certains joueurs susceptibles de rejoindre la sélection nationale pour la première fois. Parmi eux figure Yassir Zabiri, récemment transféré au Stade Rennais.

La liste pourrait également être marquée par le retour de certains joueurs absents lors de la CAN 2025, dans l’optique d’ajuster les choix et d’affiner le groupe avant le Mondial.

Rappelons que la sélection nationale disputera deux matchs amicaux face à l’Équateur et au Paraguay, dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la 23ᵉ édition de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA.

Le premier rendez-vous aura lieu vendredi 27 mars 2026, contre la sélection équatorienne, au stade Riyadh Air Metropolitano de Madrid en Espagne, avec un coup d’envoi prévu à 21h15.

Le deuxième match amical est programmé mardi 31 mars 2026, face au Paraguay, au stade Bollaert-Delelis de Lens en France, à partir de 20h00.

H.M.