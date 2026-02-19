Incidents racistes à Lisbonne : le Real Madrid transmet ses preuves à l’UEFA

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a annoncé jeudi avoir transmis à l’UEFA l’ensemble des éléments et preuves en sa possession à la suite des incidents à caractère raciste survenus lors du match aller du barrage de la Ligue des champions face au SL Benfica, disputé à Lisbonne.

Le club madrilène indique dans un communiqué avoir « fourni toutes les preuves disponibles » concernant les faits enregistrés mardi 17 février et souligne avoir « collaboré activement » avec l’instance européenne dans le cadre de l’enquête ouverte dès le lendemain de la rencontre.

Les incidents auraient visé l’attaquant brésilien Vinícius Júnior et le joueur argentin Gianluca Prestianni, des situations qualifiées par le club de « comportements inacceptables de racisme ».

Selon le communiqué, Vinícius Júnior s’est adressé à l’arbitre français François Letexier après avoir ouvert le score (0-1), affirmant avoir été la cible d’insultes racistes. L’attaquant français Kylian Mbappé aurait confirmé ces accusations, signalant des propos répétés à plusieurs reprises.

De son côté, le joueur du Benfica a nié ces allégations, estimant que ses paroles avaient été « mal interprétées ».

Le Real Madrid a par ailleurs exprimé sa reconnaissance pour « le soutien unanime » reçu par son joueur et réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts, en coordination avec les instances compétentes, pour lutter contre le racisme, la violence et toutes les formes de haine dans le sport et dans la société.

S.L.