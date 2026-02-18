Al-Ittihad: Youssef En-Nesyri de nouveau buteur

Mardi, Youssef En-Nesyri s’est une nouvelle fois illustré en trouvant le chemin des filets lors de la rencontre de l’AFC Champions League Elite (Zone Ouest) face à Al Sadd.

L’attaquant des Lions de l’Atlas a inscrit le deuxième but de son équipe, contribuant ainsi au succès d’Al-Ittihad dans cette affiche continentale.

Auteur d’une série convaincante de trois buts en quatre matchs, En-Nesyri confirme sa bonne dynamique et affiche une confiance retrouvée. Des performances qui interviennent à point nommé, alors que la prochaine fenêtre internationale FIFA, prévue en mars, approche à grands pas.

Dans cette forme actuelle, le buteur marocain pourrait représenter un atout important pour la sélection nationale lors des prochains matchs amicaux.

D.Y