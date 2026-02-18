« Attendez l’inattendu »: un message de Hakim Ziyech fait réagir les Wydadis

Hakim Ziyech a fait réagir les supporters du Wydad de Casablanca suite à une publication sur son compte Instagram.

L’international marocain a partagé des clichés de la rencontre face à Azam FC, disputée dimanche dernier en marge de la Coupe de la CAF, et a écrit : « Attendez-vous à l’inattendu».

Ce message énigmatique a rapidement enflammé la Toile, déclenchant une vague de réactions chez les fans du club casablancais. Nombreux sont ceux qui se sont montrés optimistes, estimant que Ziyech ne tardera pas à concrétiser ses efforts par des buts, au vu de sa prestation exceptionnelle lors de la dernière rencontre du WAC et de son implication constante pour remettre l’équipe sur le chemin des succès.

De nombreux supporters estiment que le recrutement de Ziyech va porter ses fruits, mettant en avant son implication sur le terrain, sa présence dans le jeu offensif et sa capacité à créer des occasions.

D.Y