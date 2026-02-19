Maroc-Algérie : pourquoi les frontières ont été rouvertes cette semaine

Le poste frontière « Zouj Bghal », entre le Maroc et l’Algérie, a été ouvert de manière exceptionnelle mardi dernier, pour remettre 22 Marocains, détenus dans les prisons algériennes pour migration irrégulière.

L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile a indiqué avoir suivi cette opération, précisant qu’elle s’inscrit dans le cadre des dossiers relatifs aux personnes disparues, détenues ou retenues pour tentative de migration. Selon l’association, plus de 500 cas sont actuellement recensés, dont plus de 100 personnes en cours d’expulsion.

Dans un communiqué, l’organisation affirme recevoir quotidiennement de nouveaux dossiers, y compris ceux de jeunes condamnés à des peines dépassant dix ans de prison en première instance. Elle souligne poursuivre ses démarches afin d’éclaircir le sort des disparus, y compris des familles algériennes à la recherche de leurs proches portés disparus ou incarcérés.

L’association relève également « un développement préoccupant » : des citoyens marocains souhaitant rendre visite à leurs familles en Algérie seraient refoulés dès leur arrivée dans les aéroports algériens, malgré l’obtention préalable d’un visa et les frais engagés.

Enfin, l’organisation renouvelle son appel aux autorités algériennes pour la restitution des dépouilles de ressortissants marocains, dont les familles attendent toujours le rapatriement. Elle précise envisager de nouvelles démarches dans les prochains jours, en coordination avec plusieurs institutions et partenaires aux niveaux régional, national et international.

