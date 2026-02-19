Brésil : 130 morts sur les routes pendant le carnaval

Par LeSiteinfo avec MAP

Les routes brésiliennes ont enregistré 130 morts et 1.481 blessés lors du long week-end du carnaval 2026, selon un bilan provisoire publié jeudi par la Police routière fédérale (PRF).

Ces chiffres dépassent ceux du carnaval 2025, qui avait fait 85 morts et 1.433 blessés, faisant de cette édition la plus meurtrière sur les axes routiers depuis 2020.

La PRF relève une hausse de 8,5 % des accidents graves entre le 13 et le 18 février, la majorité des victimes circulant en voiture ou à moto. Certains des accidents les plus graves, impliquant plusieurs décès, se sont produits dans des zones non classées comme critiques.

Avant le début des festivités, la police avait lancé l’« Opération Carnaval 2026 », promettant un dispositif de contrôle renforcé sur les principaux corridors routiers menant vers les destinations les plus prisées, notamment Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraiba et Ceara.

Outre la répression, l’opération comportait un volet préventif, axé sur les risques liés à l’alcool au volant, à l’excès de vitesse et aux dépassements dangereux.

Au total, plus de 326.500 personnes et véhicules ont été contrôlés et plus de 118.300 tests d’alcoolémie réalisés. Selon les données préliminaires, 2.400 conducteurs ont été sanctionnés pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou refus de se soumettre au test, dont 93 ont été interpellés.

Chaque année, le carnaval, l’une des principales fêtes populaires du Brésil, entraîne d’importants déplacements à travers le pays, mettant à l’épreuve les infrastructures routières et les dispositifs de sécurité.