Botola : le Raja privé de plusieurs cadres face à l’Ittihad de Tanger

Le Raja Club Athletic devra composer avec plusieurs absences importantes lors de sa prochaine rencontre face à l’Ittihad de Tanger, prévue dimanche soir au Complexe sportif Mohammed V, pour le compte de la 13e journée du championnat professionnel.

L’attaquant Adam Ennafati sera absent en raison d’une blessure contractée vendredi dernier lors du match contre l’Union Yacoub El Mansour, au niveau des adducteurs. Il sera rejoint sur la liste des indisponibles par l’attaquant Ismaïl Khafi, suspendu après avoir écopé de quatre avertissements, ainsi que par l’international marocain Aymen Barkok, également blessé.

Des incertitudes persistent quant à la participation de l’attaquant sénégalais Bab Ousmane Sakho, malgré son rétablissement d’une blessure au dos.

En revanche, Mohamed Mekkaoui a repris l’entraînement avec le Raja après avoir manqué les dernières rencontres en raison d’une blessure. Sa participation au match reste toutefois tributaire du choix de l’entraîneur sud-africain Fadlu Davids.