La FIFA veut créer un « écosystème de football » à Gaza

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé, jeudi à Washington, un partenariat avec le Conseil de paix en vue de créer un « écosystème de football complet » à Gaza dans le but de promouvoir « la paix, la dignité et l’espoir ».

L’annonce a été faite lors de la réunion inaugurale du Conseil de paix, tenue sous la présidence du Président Donald Trump, avec la participation des Chefs d’Etats et de Gouvernements et les ministres des affaires étrangères d’une cinquantaine de pays, dont le Maroc.

Le projet prévoit la construction de 50 mini-terrains FIFA Arena à 50.000 dollars chacun, cinq terrains de taille réglementaire à 1 million de dollars chacun, une académie FIFA à 15 millions de dollars et un stade national d’un coût estimé à 50 millions de dollars, selon la FIFA.

Ces investissements permettront de créer un écosystème footballistique complet destiné à soutenir les communautés et les générations futures, illustrant ainsi l’engagement commun du Conseil de paix et de la FIFA pour la paix, a assuré Gianni Infantino.

« Le football est le langage universel du monde. Il est parlé par six milliards de personnes (…) Il est synonyme d’espoir, de joie, de bonheur, de rassemblement et d’unité mondiale », a fait observer le président de la FIFA, se disant fier et heureux d’annoncer ce partenariat avec le Conseil de paix.

La FIFA souhaite apporter sa contribution aux efforts visant à soutenir la paix car « nous ne devons pas nous contenter de reconstruire des maisons, des écoles, des hôpitaux ou des routes (…) Nous devons également reconstruire et renforcer les émotions, l’espoir et la confiance des gens », a-t-il dit, ajoutant que « c’est justement ce que représente le football ».

D’après lui, la création d’un écosystème footballistique à Gaza soutiendra la création de ligues au niveau régional, amateur et chez les jeunes, renforçant ainsi l’engagement communautaire, tant sur le terrain qu’en dehors.

« Elle générera également diverses opportunités professionnelles, soutenant le développement des talents locaux, non seulement sur le terrain, mais dans tous les domaines qui font vivre le football », a relevé M. Infantino.

La mission initiale du Conseil de paix est d’œuvrer à la reconstruction de la bande de Gaza, mais le président américain l’a doté d’une vocation plus large visant la résolution des conflits dans le monde.