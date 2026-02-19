Nouvelles nominations à des fonctions supérieures ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau ministère de l’Économie et des finances, Hicham Zakani, a été nommé directeur de la Gouvernance de la sécurité des systèmes d’information, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

En ce qui concerne le ministère de la Santé, Fatima Zohra Mernissi a été nommée directrice du Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès, alors qu’au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Jamal Eddine Benhayoun a été nommé Doyen de la Faculté des Lettres et sciences humaines de Tétouan, précise le communiqué.

Le Conseil a également approuvé, au niveau de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme, la nomination de Youssef Farid en tant que directeur des Ressources humaines et financières et des affaires générales, ajoute la même source.

S.L.