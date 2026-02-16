Ramadan 2026 : les Marocains invités à signaler les infractions via le 5757

Dans le cadre des mesures adoptées à l’occasion du mois sacré de Ramadan, il a été procédé à la remise en service du numéro national unique 5757 afin de permettre aux citoyens dans les différentes régions du Royaume de contacter directement le service des réclamations au niveau de leurs préfectures ou provinces respectives.

À cet égard, les mesures nécessaires ont été prises dans toutes les préfectures et provinces pour activer les numéros de contact et cellules de permanence et permettre ainsi aux consommateurs et aux acteurs concernés de faire leurs réclamations et signaler les cas de fraude, les violations des normes de qualité et de sécurité des biens et produits mis en vente ou destinés à la consommation, les pénuries d’approvisionnement, les pratiques commerciales illégales ou suspectes, la concurrence déloyale et toute autre infraction potentielle qui, selon leur appréciation, requiert d’informer les autorités publiques ou l’intervention des services de contrôle compétents.

Afin de faciliter la communication avec les services de réception et de traitement des réclamations, les citoyens peuvent, via ce numéro abrégé unifié au niveau national et en utilisant aussi bien les téléphones fixes que mobiles, contacter la cellule chargée de la réception et du suivi des réclamations des consommateurs se trouvant dans la préfecture ou la province à partir de laquelle l’appel est émis.

L’appel vers ce numéro est facturé par les opérateurs nationaux de télécommunications au tarif standard d’un appel vers les lignes fixes, selon le type d’abonnement téléphonique utilisé, sans frais supplémentaires.

Toutes les procédures et mesures nécessaires ont été mises en œuvre dans toutes les préfectures et provinces afin d’assurer la bonne gestion de ce service et de recevoir les appels des citoyens via cette ligne téléphonique pendant tout le mois sacré du Ramadan, de 9h00 à 18h00.