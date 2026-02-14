Walid Regragui présent au Mondial 2026 ? (CHEBKA)

<br />

Pour le deuxième épisode de l’émission « Chebka » animée par Hicham Bennani, il a été question de la Coupe Davis et de l’avenir des Lions de l’Atlas.

Autour de la table, Omar Chliyeh et Saad Bennani, passionnés de sport, ainsi que Mohamed Laabi, rédacteur en chef du Site info, ont analysé la prestation du Maroc face à la Colombie en Coupe Davis, ainsi que la situation du sélectionneur national Walid Regragui au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Ils sont revenus sur l’attitude de l’équipe de Colombie à la fin de la dernière rencontre et sur les accusations à l’encontre du public marocain. Ils ont félicité Hicham Arazi pour son attitude et son rôle au sein de l’équipe de Coupe Davis.

Pour Omar Chliyeh, la décision concernant Walid Regragui aurait dû être tranchée immédiatement après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. « Je pense que quoi qu’il arrive, on doit se séparer de Walid après le Coupe du Monde 2026 », souligne Omar.

De son côté, Saad Bennani appelle à du sang neuf immédiat. « On a raté la CAN 2023 à cause de ses choix, et ces mêmes choix nous ont fait rater la CAN 2025 chez nous », déclare-t-il.

Néanmoins, les chroniqueurs ont rappelé que le sélectionneur est celui qui a insufflé la « niya » au sein du groupe, contribuant à redonner une dynamique positive à l’équipe nationale. Certains estiment que l’attitude du technicien après la finale de la CAN laissait transparaître une volonté de tourner la page, tandis que la Fédération semble, pour l’instant, temporiser.