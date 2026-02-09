Coupe de la CAF : un ancien dirigeant du WAC défend Hakim Ziyech

Hakim Ziyech a fait parler de lui en raison de son comportement lors du dernier match du Wydad de Casablanca face à Nairobi United, disputé ce dimanche, en marge de l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Le joueur avait en effet exprimé son mécontentement après avoir été remplacé en seconde période, une scène qui a suscité de nombreuses réactions et alimenté le débat parmi les supporters et les observateurs.

A ce propos, l’ancien dirigeant du WAC, Mohamed Talal, a réagi à travers une publication dans laquelle il a expliqué l’attitude de Ziyech, soulignant que sa colère ne traduisait en aucun cas un esprit de rébellion, mais plutôt sa volonté de continuer à jouer et à se battre afin de contribuer à la victoire du club.

« Les grands joueurs comme Ziyech ont un sens de la compétition très élevé et se remettent constamment en question. La colère est ici un signe d’ambition, et non un manque de discipline», a-t-il précisé.

