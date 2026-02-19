Marrakech: un faux chauffeur de taxi risque gros

La préfecture de police de Marrakech est intervenue après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant un chauffeur de taxi en train d’insulter des touristes étrangers.

En effet, l’enquête menée a permis d’identifier le suspect, âgé de 41 ans. Il a été interpellé ce mercredi en début d’après-midi. Les investigations ont révélé qu’il ne s’agissait pas d’un chauffeur de taxi officiel, mais d’un individu exerçant le transport de passagers sans licence, via une application mobile.

Le suspect, déjà connu des services de police pour des affaires de vol, a été placé sous enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent. Cette procédure vise à élucider les circonstances exactes de l’affaire et à déterminer les motivations réelles de ces actes criminels.

D.Y