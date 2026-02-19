Abdessamad Ezzalzouli compare les fans du Betis à ceux des Lions de l’Atlas

L’international marocain Abdessamad Ezzalzouli a salué les supporters de son club, le Real Betis, affirmant qu’ils sont actuellement les meilleurs du championnat espagnol.

Dans des déclarations accordées à la chaîne officielle du Real Betis, Ezzalzouli a souligné que les fans du club andalou encouragent leur équipe avec un enthousiasme et une passion hors du commun, comparables à ceux des supporters de la sélection marocaine.

Il a expliqué qu’il apprécie particulièrement cette ferveur, estimant qu’elle insuffle de l’énergie aux joueurs et les pousse à donner le meilleur d’eux-mêmes. Il a insisté sur le fait que les supporters du Real Betis ressemblent beaucoup à ceux des « Lions de l’Atlas ».

Ezzalzouli a également révélé le nom de son coéquipier préféré en dehors des terrains au Real Betis, précisant qu’il passe beaucoup de temps au centre d’entraînement de Séville avec l’international congolais Cédric Bakambu, récemment engagé avec sa sélection lors de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc.