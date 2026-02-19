Réda Tagnaouati de retour en sélection nationale ?

À l’approche de la Coupe du monde 2026, la concurrence s’intensifie au sein de la sélection nationale. Pour de nombreux joueurs, intégrer la liste des Lions de l’Atlas constitue un objectif majeur, rendant les prochains mois décisifs pour convaincre le sélectionneur Walid Regragui.

Si plusieurs profils évoluant en Europe et en Asie alimentent régulièrement les débats, la Botola pourrait elle aussi offrir de nouvelles alternatives. Parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui d’Ahmed Reda Tagnaouti, le gardien de but de l’AS FAR.

Selon une source proche du dossier, le portier fait partie des joueurs susceptibles d’intégrer prochainement le groupe, que ce soit lors du rassemblement prévu en mars ou dans la perspective du Mondial 2026.

Auteur de prestations convaincantes ces dernières semaines avec le club militaire, Tagnaouti a retrouvé une place de choix sur la scène nationale. Sa régularité et ses performances solides renforcent ainsi sa candidature pour un éventuel retour en sélection.

La blessure de Munir Mohammedi, gardien de la Renaissance de Berkane, pourrait également redistribuer les cartes, alors que le staff technique cherche à préserver l’équilibre et la stabilité du secteur défensif.

D.Y