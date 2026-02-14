Retour à l’heure GMT: n’oubliez pas de régler vos montres

Le Maroc repassera à l’heure GMT le dimanche 15 février à 03H00, à l’occasion du mois sacré de Ramadan, indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Ce changement intervient conformément aux dispositions de l’arrêté du Chef du gouvernement 3.06.26 du 29 janvier 2026 relatif à l’heure légale.

Le retour à l’heure GMT+1, en avançant 60 minutes, sera opéré après la fin du mois béni de Ramadan, le dimanche 22 mars 2026 à 02H00, selon la même source.

H.M