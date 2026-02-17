Quand débutera le Ramadan au Maroc ? (Calculs astronomiques)

Le Centre international d’astronomie a dévoilé les dates probables du début du mois de Ramadan dans les pays arabes et musulmans, dont le Maroc, en attendant l’annonce officielle du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le Centre a indiqué que le premier jour du mois de Ramadan correspondra soit au jeudi 19 février soit au vendredi 20 février, en fonction de l’observation du croissant lunaire et des conditions météorologiques prévues ce jour-là, dans des pays tels que le Maroc, le Bangladesh, le Pakistan, l’Iran et la Mauritanie.

Le Centre a précisé que ces pays, ainsi que d’autres États musulmans, procéderont à l’observation du croissant lunaire du mois de Ramadan le mercredi 18 février, correspondant au 29e jour du mois de Chaâbane.

Il a également souligné que l’observation du croissant lunaire sera impossible le mardi 17 février dans l’ensemble du monde arabe et musulman. La Lune se couchera en effet avant le Soleil à l’est, en même temps que lui au centre, et quelques minutes après à l’ouest. Un laps de temps insuffisant pour permettre le passage de la Lune de la phase de nouvelle lune à celle du croissant visible, quel que soit le moyen d’observation utilisé.

Par ailleurs, l’expert en astronomie Hicham Al Aissaoui a révélé la date du début du mois de Ramadan pour l’année 2026 au Maroc.

Dans une publication sur un groupe Facebook, Hicham Al Aissaoui a indiqué que le début du mois sacré coïncidera avec le jeudi 19 février. Il a précisé que, selon les calculs astronomiques, le prochain mois de Ramadan devrait compter 30 jours.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

H.M.