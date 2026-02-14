Iniesta va-t-il rejoindre le staff des Lions de l’Atlas ?

La présence d’Andrés Iniesta à Rabat, depuis jeudi dernier, a suscité de nombreuses interrogations.

Selon des informations médiatiques, l’ancien joueur du Barça aurait tenu une réunion avec des responsables de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), sans que l’objet exact de cette rencontre ne soit précisé.

Sa présence alimente toutefois deux hypothèses. La première évoque une éventuelle intégration au staff technique des Lions de l’Atlas. La seconde, jugée plus plausible, serait sa désignation en tant qu’ambassadeur de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Le Royaume poursuit en effet ses préparatifs pour accueillir cette compétition mondiale, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, fort de son expérience réussie dans l’organisation d’événements internationaux majeurs.

