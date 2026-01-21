Wydad: Lorch sur le départ ?

Le Wydad de Casablanca continue d’attirer l’attention, de par l’effectif dont il dispose, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs étrangers.

Selon une source de Le Site info, le club casablancais a reçu une offre en provenance de Libye et une autre du Golfe pour le recrutement du joueur sud-africain Thembinkosi Lorch. La même source précise que le WAC a refusé ces propositions, préférant conserver le joueur et se concentrer sur la fin de la saison actuelle avec les meilleurs résultats possibles.

«Le Wydad œuvre actuellement à la constitution d’un groupe solide et ne souhaite pas se séparer d’un joueur considéré comme l’un des piliers de son secteur offensif», précise notre source.

M.A.