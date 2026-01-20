Transferts : Amir Richardson a trouvé un nouveau club

L’international marocain Amir Richardson a rejoint le club danois de Copenhague sous forme de prêt, en provenance de la Fiorentina (Italie).

Richardson évoluera avec Copenhague jusqu’à la fin de la saison en cours. La Fiorentina continuera de prendre en charge le salaire du joueur durant toute la période du prêt, tandis que le club danois disposera d’une option d’achat définitive estimée à 9 millions d’euros.

Le milieu marocain a beaucoup souffert cette saison du manque de temps de jeu, ne totalisant que 200 minutes de jeu en quatre matchs toutes compétitions confondues.

Il n’a disputé que 40 minutes en Serie A, dont 11 minutes face à l’Atalanta en novembre dernier et 29 minutes lors du match contre l’Hellas Vérone en décembre. Il a en revanche joué 90 minutes contre le Dynamo Kiev et 70 minutes face à Lausanne en Ligue Europa Conférence.

Amir Richardson était également présent dans les tribunes en tant que spectateur lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, perdue par la sélection marocaine face au Sénégal dimanche dernier.