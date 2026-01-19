Finale de la CAN 2025 : le Maroc saisit la CAF et la FIFA

La Fédération Royale Marocaine de Football a annoncé ce lundi qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF et de la FIFA afin de statuer sur le retrait de la sélection du Sénégal du terrain lors de la finale de la CAN face aux Lions de l’Atlas et sur les événements qui ont accompagné cette décision.

Après l’annonce, par l’arbitre, d’un penalty en faveur du Maroc, les joueurs sénégalais se sont retirés de la pelouse avant de regagner le terrain quelques minutes plus tard. Dans la foulée, des dizaines de supporters sénégalais ont tenté d’envahir la pelouse, agressant également des stadiers et des agents de la police et arrachant des sièges.

«Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs», précise la FRMF dans un communiqué.

Par ailleurs, l’instance nationale a tenu à adresser ses vifs remerciements à l’ensemble du public marocain «qui est resté fidèle à l’équipe nationale par sa présence massive et son soutien inconditionnel pendant l’ensemble les matchs de la sélection nationale ainsi que des autres rencontres».

«La FRMF remercie également toutes les personnes ayant contribué au succès de cette compétition continentale», peut-on lire dans le communiqué.

N.M.