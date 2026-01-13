Le Wydad prépare une dernière recrue au poste de latéral gauche

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président du Wydad Athletic Club, Hicham Aït Menna, tient à tirer le maximum de bénéfices possibles du mercato hivernal, après les nombreuses recrues réalisées lors de cette période.

Une source a indiqué au Site Info que le Wydad n’a pas encore bouclé son mercato d’hiver, puisqu’il cherche à finaliser une dernière opération qui concernera le poste de latéral gauche.

La même source a précisé que le club aborde ce dernier recrutement avec beaucoup de prudence et refuse de prendre des risques, ce poste étant le seul qui nécessite encore un renforcement.

Elle a également souligné que le Wydad n’a pas arrêté son choix sur un seul joueur, mais a établi une liste de plusieurs profils potentiels, avant de trancher sur le nom qui viendra concurrencer Ayoub Boucheta.