Maroc–Sénégal : scandale à la CAN 2025 ? (VIDEO)

Le quatrième épisode de l’émission « On refait la CAN » revient sur la défaite du Maroc face au Sénégal en finale de la CAN 2025, un match marqué par une immense déception et de nombreuses polémiques.

Animée par Hicham Bennani, cofondateur de Le Site Info, cette émission a réuni, Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef de Les Inspirations Éco, Mohamed Laabi, rédacteur en chef de Le Site Info et Yann Ngomo, journaliste à Les Échos.

Les intervenants ont analysé les raisons de la défaite des Lions de l’Atlas, en revenant notamment sur la panenka manquée de Brahim Diaz, un tournant majeur de la finale. Le débat a également porté sur les incidents ayant entaché la rencontre, ainsi que sur le retrait temporaire de la sélection sénégalaise, avant son retour sur la pelouse.

Un épisode riche en analyses et en échanges, qui propose un décryptage sans concession d’une finale historique, aux multiples rebondissements.

H.M.