Ismael Saibari a rendu visite à Edouard Mendy après la finale

Ismael Saibari a tenu à rencontrer Édouard Mendy, le gardien de but du Sénégal, à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après l’incident lié à la serviette survenu avant et pendant la rencontre.

Selon le site français Foot Mercato, l’international marocain s’est rendu à l’hôtel où séjournait la sélection sénégalaise et a rencontré le portier des Lions de la Teranga afin de présenter ses excuses, à la suite de l’altercation et des tentatives visant à lui retirer sa serviette.

La même source indique que des médias sénégalais ont diffusé une photo montrant Saibari serrant la main d’Édouard Mendy et échangeant longuement avec lui après la finale de la CAN.

Et de rappeler que plusieurs échauffourées ont éclaté lors du match Maroc–Sénégal en raison de la serviette du gardien sénégalais, qui avait été arrachée puis jetée en direction des tribunes.

