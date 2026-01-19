Défaite du Maroc en finale: colère, déception… Les supporters s’expriment (VIDEO)

Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant face au Maroc sur le score de 1 but à 0 après prolongations (0-0 à l’issue du temps réglementaire), dimanche soir au stade Moulay Abdellah de Rabat.

Côté marocain, la déception est immense. Les Lions de l’Atlas, pourtant soutenus par un public nombreux et passionné, ont manqué de réalisme, laissant filer une occasion historique de décrocher une deuxième étoile très attendue.

Après la rencontre, la colère et l’amertume dominaient chez de nombreux supporters. Au micro de Le Site info, plusieurs d’entre eux ont pointé du doigt le penalty manqué par Brahim Diaz. « La panenka de Brahim Diaz nous a fait perdre le trophée qu’on attend depuis 50 ans. Pourquoi lui avoir donné ce penalty alors que Youssef En-Nesyri tenait le ballon depuis dix minutes ? », s’indigne un supporter.

«Les joueurs sénégalais n’avaient pas le droit de quitter la pelouse et doivent être sanctionnés », ajoute un autre. Certains fans adoptent toutefois une analyse plus mesurée. « On a été trop optimistes. Le football a sa logique : celui qui rate trop d’occasions finit par perdre. Brahim Diaz ne devait pas tirer le penalty de cette manière », estime un autre supporter.

N.M.