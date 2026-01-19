CAN 2025 : le message touchant de Brahim Diaz après la défaite du Maroc (PHOTO)

Après la défaite du Maroc face au Sénégal, en finale de la CAN 2025, Brahim Diaz s’est fendu d’un long message sur son compte Instagram pour s’exprimer sur cet échec.

«Mon âme me fait mal. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez offert, à chaque message, à chaque geste de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. J’ai combattu avec tout ce que j’avais, avant tout avec mon cœur», a écrit le joueur qui a raté un penalty avant le coup de sifflet final.

«J’ai échoué hier, et j’en assume l’entière responsabilité. Je vous présente mes excuses du fond du cœur. Il me sera difficile de me relever, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi, et pour tous ceux qui ont souffert avec moi», a confié Brahim Diaz.

Et d’ajouter : «Je continuerai à avancer jusqu’au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et être une fierté pour le peuple marocain». Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations-2025, en s’imposant face au Maroc (1-0), dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah.

Au temps additionnel de la rencontre, le Maroc a obtenu un pénalty, mais Brahim Diaz rate sa tentative de panenka. Lors des prolongations, les Sénégalais vont enfin parvenir à ouvrir le score par Alassane Guye, auteur d’un tir puissant du pied gauche.

