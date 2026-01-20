L’ESSEC Business School-Campus Afrique et Heartbeat of Africa célèbrent le football

Les 15 et 16 janvier 2026, l’ESSEC Business School – Campus Afrique et Heartbeat of Africa, ont organisé Football for Future, à Rabat, deux journées de conférences consacrées au football comme moteur social, culturel, économique et diplomatique sur le continent africain.

Cet événement marque le premier rendez-vous phare de l’année 2026 au Campus Afrique de l’ESSEC Business School, donnant le coup d’envoi d’une année exceptionnelle : celle des 10 ans du campus Afrique. À travers Football for Future, l’ESSEC Business School – Campus Afrique illustre sa capacité à créer des temps forts à la fois intellectuels, culturels et sociaux, reflétant son engagement à former des leaders responsables et ouverts sur le continent et le monde, tout en célébrant une décennie d’excellence académique, d’innovation pédagogique et de rayonnement africain.

L’événement a réuni des journalistes de référence, dirigeants sportifs, experts du développement, universitaires et entrepreneurs, offrant un espace de réflexion pluridisciplinaire sur ce que le football produit, révèle et transforme au-delà du terrain.

Les échanges ont porté sur des thèmes clés : la Coupe d’Afrique des Nations comme outil de soft power, le nation branding par le sport, le rôle du leadership féminin dans le football africain, et l’importance de penser les grands évènements sportifs africains de manière durable. L’événement a également mis en lumière l’engagement des femmes et des jeunes leaders, ainsi que les initiatives visant à renforcer les liens entre sport, éducation et développement social sur le continent.