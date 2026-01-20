Alerte météo au Maroc: chutes de neige, temps froid et fortes pluies à partir de ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige, un temps froid et de fortes pluies sont prévus, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.400 mètres d’altitude toucheront, de mardi à 11H00 à mercredi à 06H00, les provinces d’Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif et Taza, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des chutes de neige entre 05 et 10 cm seront enregistrées dans les provinces d’Azilal, Béni Mellal et Tinghir.

Par ailleurs, un temps froid avec des températures comprises entre -09 et -04°C est attendu, mardi et mercredi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Ouarzazate, Taroudant, Azilal, Béni Mellal et Ifrane.

Le même phénomène, avec des températures oscillant entre -03 et 00°C, est prévu dans les provinces de Figuig, Khénifra, Chichaoua, Sefrou, Taza et Guercif durant la même période.

De même, de fortes pluies (40-50 mm) toucheront, de mercredi à 13H00 à jeudi à 09H00, les provinces de Larache, Al Hoceima, Tétouan, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Ouezzane et Taounate, et de mercredi à 21H00 à jeudi à 23H00 les provinces de Sefrou, Ifrane, Taza, Azilal, Béni Mellal, Khénifra et Midelt.

