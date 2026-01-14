Maroc
A la Une

Alerte météo au Maroc: chutes de neige et fortes pluies, les villes concernées

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 janvier 2026 - 12:37
xr:d:DADw42UX86o:7383,j:7206173835745734203,t:24010412
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses et des chutes de neige sont prévues, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige au-delà de 1.700 mètres d’altitude (10-20 cm) sont attendues, mercredi de 10H00 à 23H00, dans les provinces de Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Ouarzazate, Taroudant, et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, des averses orageuses (20-30 mm) sont prévues, mercredi de 11H00 à 20H00, dans les provinces de Salé, Kénitra, Khémisset, Rabat, Mdiq-Fnideq, Tanger-Assilah, Tétouan, Larache et Fahs-Anjra.

S.L



CAN 2025 : comment le Maroc peut battre le Nigeria ? (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 janvier 2026 - 12:37






Bouton retour en haut de la page