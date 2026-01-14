Alerte météo au Maroc: chutes de neige et fortes pluies, les villes concernées

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses et des chutes de neige sont prévues, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige au-delà de 1.700 mètres d’altitude (10-20 cm) sont attendues, mercredi de 10H00 à 23H00, dans les provinces de Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Ouarzazate, Taroudant, et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, des averses orageuses (20-30 mm) sont prévues, mercredi de 11H00 à 20H00, dans les provinces de Salé, Kénitra, Khémisset, Rabat, Mdiq-Fnideq, Tanger-Assilah, Tétouan, Larache et Fahs-Anjra.

S.L