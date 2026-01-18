CAN 2025

CAN 2025: Brahim Diaz élu meilleur buteur de la compétition

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 janvier 2026 - 23:32
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le classement final des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc-2025):

5 buts: Diaz (Maroc)

4 buts: Osimhen (Nigeria), Salah (Egypte)

3 buts: Diallo (Côte d’Ivoire), El Kaabi (Maroc), Lookman (Nigeria), Mahrez (Algérie), Sinayoko (Mali), Gueye (Sénégal).

2 buts: Achouri (Tunisie), Adams (Nigeria), Appollis (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Foster (Afrique du Sud), Jackson (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Kofane (Cameroun), Mané (Sénégal), Marmoush (Egypte), Maza (Algérie), Ndiaye (Sénégal), Onyedika (Nigeria), Touré (Côte d’Ivoire).



