CAN 2025
CAN 2025: Brahim Diaz élu meilleur buteur de la compétition
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le classement final des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc-2025):
5 buts: Diaz (Maroc)
4 buts: Osimhen (Nigeria), Salah (Egypte)
3 buts: Diallo (Côte d’Ivoire), El Kaabi (Maroc), Lookman (Nigeria), Mahrez (Algérie), Sinayoko (Mali), Gueye (Sénégal).
2 buts: Achouri (Tunisie), Adams (Nigeria), Appollis (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Foster (Afrique du Sud), Jackson (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Kofane (Cameroun), Mané (Sénégal), Marmoush (Egypte), Maza (Algérie), Ndiaye (Sénégal), Onyedika (Nigeria), Touré (Côte d’Ivoire).