CAN 2025: Brahim Diaz élu meilleur buteur de la compétition

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le classement final des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc-2025):

5 buts: Diaz (Maroc)

4 buts: Osimhen (Nigeria), Salah (Egypte)

3 buts: Diallo (Côte d’Ivoire), El Kaabi (Maroc), Lookman (Nigeria), Mahrez (Algérie), Sinayoko (Mali), Gueye (Sénégal).

2 buts: Achouri (Tunisie), Adams (Nigeria), Appollis (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Foster (Afrique du Sud), Jackson (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Kofane (Cameroun), Mané (Sénégal), Marmoush (Egypte), Maza (Algérie), Ndiaye (Sénégal), Onyedika (Nigeria), Touré (Côte d’Ivoire).